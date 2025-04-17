Експерти прогнозують зниження цін на соняшник: у чому причина

На українському ринку соняшника спостерігається різке зростання пропозиції. Перезапуск переробних олійних заводів сприяє рекордним показникам експорту, що може обвалити ціни на внутрішньому ринку.

Про це повідомляють в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу "ПУСК", створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради.

Очікується рекордний експорт

За даними аналітиків, станом на 14 квітня вже відвантажено 234 тисячі тонн олії, на місяць законтрактовано близько 480 тисяч тонн. При таких темпах за підсумками квітня Україна може вийти на рекордні обсяги експорту.

Крім того, запуск нових переробних потужностей та більша доступність сировини спричинили зростання переробки насіння соняшника. Після кількох місяців зниження показники повернулися до минулорічних рівнів: у грудні–лютому перероблялось 800–900 тис. тонн, у березні — понад 1 млн тонн, а у квітні очікується 1,2–1,3 млн тонн.

"Останні кілька місяців переробка трималася в межах 900 тисяч – мільйона тонн. Але зараз бачимо відновлення: пішла пропозиція соняшника, і переробка ожила. Це дозволяє Україні збільшити експорт олії на світовий ринок", — зауважують аналітики.

Мита Трампа впливають на соняшник

Як наголошують експерти, позитивну динаміку експортних обсягів стримує ситуація з американськими митами. Нещодавні заяви Дональда Трампа про можливість запровадження обмежень змусили ЄС готуватися до дзеркальних кроків — зокрема щодо соєвої олії, яка є конкурентом соняшникової. Ці новини спричинили короткочасні коливання: соєва олія подешевшала, а за нею — і соняшникова.

"Як тільки було оголошено про відстрочку мит на 90 днів, європейський ринок олії миттєво відреагував — ціни просіли на $20–30. Зниження торкнулося як FOB-ринків, так і CPT-ринків. Тобто тиск відчутний, і він передається на внутрішній ринок", — підкреслюють аналітики.

За їхніми словами на ринок також впливають накопичені запаси насіння, адже через зниження темпів переробки взимку, українські аграрії зберегли значні обсяги соняшника. Зараз вони поступово надходять на ринок, створюючи надлишок пропозиції.

Аналітики вважають, що основний тренд найближчих тижнів — зниження цін, і до кінця травня вартість соняшника, ймовірно, опуститься до 24–25 тис. грн/т.

"Можливо, побачимо тимчасове невелике зростання — на 200–400 грн/т — і це буде момент, щоб зафіксувати прибуток, бо далі ціни, найімовірніше, знижуватимуться", — прогнозують експерти.

Нагадаємо, ціни на соняшникову олію в Україні з початку 2025 року стрімко зростають. Різниця у вартості пляшки 850 мл цього популярного продукту може досягати кількох десятків гривень. При цьому ціна залежить не тільки від мережі продажу, а й від бренду виробника.