Эксперты прогнозируют снижение цен на подсолнечник: в чем причина

Перезапуск перерабатывающих масличных заводов способствует рекордным показателям экспорта, что может обвалить цены на внутреннем рынке.

Об этом сообщают в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива "ПУСК", созданном в рамках Всеукраинской аграрной рады.

Ожидается рекордный экспорт

По данным аналитиков, по состоянию на 14 апреля уже отгружено 234 тысяч тонн масла, в месяц законтрактовано около 480 тысяч тонн. При подобных темпах по итогам апреля Украина может выйти на рекордные объемы экспорта.

Кроме того, запуск новых перерабатывающих мощностей и большая доступность сырья повлекли за собой рост переработки семян подсолнечника. После нескольких месяцев снижения показатели вернулись к прошлогодним уровням: в декабре-феврале перерабатывалось 800-900 тыс. тонн, в марте — более 1 млн тонн, а в апреле ожидается 1,2-1,3 млн тонн.

"Последние несколько месяцев переработка держалась в пределах 900 тысяч — миллиона тонн. Но сейчас видим возобновление: пошло предложение подсолнечника, и переработка ожила. Это позволяет Украине увеличить экспорт масла на мировой рынок", — отмечают аналитики.

Пошлины Трампа влияют на подсолнечник

Как отмечают эксперты, положительную динамику экспортных объемов сдерживает ситуация с американскими пошлинами. Недавние заявления Дональда Трампа о возможности введения ограничений заставили ЕС готовиться к зеркальным шагам — в частности, относительно соевого масла, которое является конкурентом подсолнечного. Эти новости повлекли за собой кратковременные колебания: соевое масло подешевело, а за ним — и подсолнечное.

"Как только было объявлено об отсрочке пошлин на 90 дней, европейский рынок масла мгновенно отреагировал — цены просели на $20–30. Снижение коснулось как FOB-рынков, так и CPT-рынков. То есть давление ощутимо, и оно передается на внутренний рынок", — подчеркивают аналитики.

По их словам, на рынок также влияют накопленные запасы семян, ведь из-за снижения темпов переработки зимой, украинские аграрии сохранили значительные объемы подсолнечника. В настоящее время они постепенно поступают на рынок, создавая избыток предложения.

Аналитики считают, что основной тренд ближайших недель — снижение цен, и к концу мая стоимость подсолнечника, вероятно, опустится до 24-25 тысяч. грн/т.

"Возможно, увидим временный небольшой рост — на 200-400 грн/т — и это будет момент, чтобы зафиксировать прибыль, потому что дальше цены, скорее всего, будут снижаться", — прогнозируют эксперты.

Напомним, цены на подсолнечное масло в Украине. с начала 2025 года стремительно растут. Разница в стоимости бутылки 850 мл этого популярного продукта может достигать нескольких десятков гривен. При этом цена зависит не только от сети продаж, но и от бренда производителя.