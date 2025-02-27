Середня ціна на соняшникову олію зросла на 11%: скільки коштує продукт у лютому

Ціни на соняшникову олію в Україні з початку 2025 року стрімко зростають. Різниця у вартості пляшки 850 мл цього популярного продукту сягає кілька десятків гривень. Водночас ціна залежить не тільки від мережі реалізації продукту, а й від марки виробника.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) 24 лютого опублікувала підсумки щомісячного моніторингу цін та продукти, зокрема й соняшникову олію. Згідно з опублікованим графіком, за лютий олія, можливо, поб'є рекорд швидкості місячного зростання ціни за останні кілька років.

З початку року пляшка соняшникової олії зросла у ціні на 11%. На початок січня середня ціна за пляшку олії об’ємом 850 мл становила 67 грн, на кінець місяця — 68,1 грн, а на середину лютого зросла до 74,7 грн.

Варто зазначити, що середня ціна на соняшникову олію від початку 2023 року зросла на 33%. Тоді пляшка масла в середньому коштувала 56,1 грн.

"Так, у лютому 2025 року спостерігається зростання цін на деякі бакалійні товари, зокрема на соняшникову олію. Це зумовлено підвищенням вартості насіння, яке становить значну частину собівартості продукції, а також зростанням світового попиту та коливанням нафтових цін", — пояснили в УКАБ.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" в розрахунках середньої вартості соняшникової олії спиралася на дані таких джерел, як Мінфін, Zakaz.ua, Novus, METRO, "МегаМаркет", "АТБ", ринок "Столичний", ринок "Шувар", "Олійний моніторинг УКАБ".

Нагадаємо, минулого тижня в Україні продовжилося зростання цін на соняшник. Основними чинниками залишаються підвищення вартості соняшникової олії в портах та висока конкуренція за сировину на внутрішньому ринку. Закупівельні ціни на олійну культуру зросли на 500-800 грн/т, коливаючись у межах 26 000-27 500 грн/т на умовах СРТ.