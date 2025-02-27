Средняя цена на подсолнечное масло выросла на 11%: сколько стоит продукт в феврале

Цены на подсолнечное масло в Украине с начала 2025 г. стремительно растут. Разница в стоимости бутылки 850 мл этого популярного продукта составляет несколько десятков гривен. В то же время, цена зависит не только от сети реализации продукта, но и от марки производителя.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) 24 февраля опубликовала итоги ежемесячного мониторинга цен и продуктов, включая подсолнечное масло. Согласно опубликованному графику, за февраль масло, возможно, побьет рекорд скорости месячного роста цены за последние несколько лет.

С начала года бутылка подсолнечного масла выросла в цене на 11%. На начало января средняя цена за бутылку масла объемом 850 мл составила 67 грн, на конец месяца — 68,1 грн, а к середине февраля выросла до 74,7 грн.

Следует отметить, что средняя цена на подсолнечное масло с начала 2023 года выросла на 33%. Тогда бутылка масла в среднем стоила 56,1 грн.

"Да, в феврале 2025 года наблюдается рост цен на некоторые бакалейные товары, в частности на подсолнечное масло. Это обусловлено повышением стоимости семян, составляющих значительную часть себестоимости продукции, а также ростом мирового спроса и колебанием нефтяных цен", — пояснили в УКАБ.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" в расчетах средней стоимости подсолнечного масла опиралась на данные таких источников, как Минфин, Zakaz.ua, Novus, METRO, "МегаМаркет", "АТБ", рынок "Столичный", рынок "Шувар", "Масличный мониторинг УКАБ".

Напомним, на прошлой неделе в Украине продолжился рост цен на подсолнечник. Основными факторами остаются повышение стоимости подсолнечного масла в портах и высокая конкуренция за сырье на внутреннем рынке. Закупочные цены на масличную культуру выросли на 500-800 грн/т, колеблясь в пределах 26 000-27 500 грн/т на условиях СРТ.