Цены на подсолнечник растут: что влияет на рынок

На прошлой неделе в Украине продолжился рост цен на подсолнечник. Основными факторами остается повышение стоимости подсолнечного масла в портах и высокая конкуренция за сырье на внутреннем рынке.

Об этом сообщает "АПК-Информ".

Какие цены на подсолнечник

Закупочные цены на масличную культуру выросли на 500-800 грн/т, колеблясь в пределах 26 000-27 500 грн/т на условиях СРТ.

В то же время, предложение сырья поступало неравномерно: аграрии, ожидая дальнейшего роста стоимости, начали сдерживать продажи. Однако те, кому были необходимы оборотные средства, продолжали реализацию.

Несмотря на определенные объемы продаж, общее предложение оставалось недостаточным для формирования значительных запасов, что сдерживало экспорт подсолнечного масла.

Кроме того, часть крупных перерабатывающих заводов продолжала простаивать, а некоторые предприятия рассматривали возможность переработки сои или рапса как альтернативу.

В январе переработан минимальный объем подсолнечника

За данным АПК-Информ, переработка подсолнечника в Украине в январе 2025 года сократилась второй месяц подряд и составила около 800-840 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем в декабре.

Это стало рекордно низким показателем для текущего месяца с 2011/12 маркетингового года. Хотя традиционно в этот период темпы переработки замедляются, снижение в этом году особенно значительным.

Основной причиной сокращения переработки остается ограниченное предложение подсолнечника на рынке, которое продолжается с начала 2024/25 маркетингового года. Нехватка сырья привела к тому, что еще в ноябре-декабре многие предприятия приостановили работу, часть из них перешла на переработку сои, а другие оказались в простое.

Добавим, что в конце января закупочные цены на подсолнечник выросли до 26 500-27 500 грн/т на фоне удорожания подсолнечного масла, предложение сырья несколько увеличилось.

Кроме подсолнечника, начали расти цены на подсолнечный шрот в украинских портах из-за активного спроса со стороны экспортеров. Цены спроса на подсолнечный шрот достигли 225 USD/т на условиях СРТ-порт, что на 30 USD/т больше, чем в конце прошлого сезона.