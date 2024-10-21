В Украине дорожает подсолнечный шрот

Цены на подсолнечный шрот в украинских портах растут уже седьмую неделю. Это происходит на фоне аналогичных мировых тенденций на рынке масличных культур, а также из-за активного спроса со стороны экспортеров.

Об этом сообщает "АПК-Информ".

По состоянию на 21 октября 2024 г. цены спроса на подсолнечный шрот достигли 225 USD/т на условиях СРТ-порт, что на 30 USD/т больше, чем в конце прошлого сезона.

С начала нового сезона 2024/25 из Украины уже экспортировано почти 432 тыс. тонн подсолнечного шрота и жмыха, что свидетельствует об активном развитии рынка.

Эта тенденция указывает на значительный интерес к украинскому шроту со стороны международных рынков.

Крупнейшие производители подсолнечного шрота в Украине

Крупнейшие производители подсолнечного шрота в Украине одновременно являются ведущими экспортерами этой продукции на международном рынке.

Kernel – крупнейший из производителей и экспортеров подсолнечного масла и шрота в Украине, обеспечивая значительную часть мирового рынка. За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% – до $204 млн, при этом выручка упала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA сократилась на 36% – до $384 млн. Недавно Kernel полностью погасил пятилетние еврооблигации на 300 миллионов долларов со ставкой 6,5% годовых.

К крупным производителям также относятся:

Мироновский хлебопродукт (МХП) – компания также активно производит и экспортирует подсолнечный шрот, используемый в животноводстве.

Bunge – крупный международный агрохолдинг, обладающий значительными производственными мощностями в Украине для производства масла и шрота.

Укролия является одним из ведущих производителей масел и шрота в Украине. Компания производит продукцию на нескольких заводах в Полтавской области и специализируется на производстве высококачественного подсолнечного масла и шрота. Они активно экспортируют свою продукцию в более чем 40 стран мира.

Оптимус Агро – один из крупнейших украинских агрохолдингов, занимающийся переработкой подсолнечника в масло и шрот.

ViOil (Винницкий масложировой комбинат) является одним из крупнейших переработчиков подсолнечника в Украине. Компания производит как рафинированное, так и нерафинированное подсолнечное масло, а также подсолнечный шрот, экспортируемый во многие страны мира.

Добавим, Украина в сентябре 2024 переработала один из наименьших объемов подсолнечника за многолетний период. В первый месяц осени было переработано около 861 тыс. тонн масличной, что стало наименьшим объемом для сентября за последние десять лет.