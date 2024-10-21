В Україні дорожчає соняшниковий шрот

Ціни на соняшниковий шрот в українських портах зростають уже сьомий тиждень поспіль. Це відбувається на тлі аналогічних світових тенденцій на ринку олійних культур, а також через активний попит з боку експортерів.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Станом на 21 жовтня 2024 року ціни попиту на соняшниковий шрот досягли 225 USD/т на умовах СРТ-порт, що на 30 USD/т більше, ніж наприкінці минулого сезону.

З початку нового сезону 2024/25 з України вже експортовано майже 432 тис. тонн соняшникового шроту та макухи, що свідчить про активний розвиток ринку.

Ця тенденція вказує на значний інтерес до українського шроту з боку міжнародних ринків.

Найбільші виробники соняшникового шроту в Україні

Найбільші виробники соняшникового шроту в Україні одночасно є провідними експортерами цієї продукції на міжнародному ринку.

Kernel – найбільший із виробників та експортерів соняшникової олії та шроту в Україні, забезпечуючи значну частину світового ринку. За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 – червень 2024) чистий прибуток агрохолдингу знизився на 53% – до $204 млн, при цьому виручка впала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA скоротилася на 36% – до $384 млн. Нещодавно Kernel повністю погасив п'ятирічні єврооблігації на $300 мільйонів зі ставкою 6,5% річних.

До великих виробників також відносяться:

Миронівський Хлібопродукт (МХП) – компанія також активно виробляє та експортує соняшниковий шрот, що використовується у тваринництві.

Bunge – великий міжнародний агрохолдинг, що має значні виробничі потужності в Україні для виробництва олії та шроту.

Укролія - є одним із провідних виробників олій та шроту в Україні. Компанія виробляє продукцію на декількох заводах у Полтавській області та спеціалізується на виготовленні високоякісної соняшникової олії та шроту. Вони активно експортують свою продукцію до понад 40 країн світу.

Оптімус Агро — один з найбільших українських агрохолдингів, який займається переробкою соняшника на олію та шрот.

ViOil (Вінницький олійножировий комбінат) є одним із найбільших переробників соняшника в Україні. Компанія виробляє як рафіновану, так і нерафіновану соняшникову олію, а також соняшниковий шрот, що експортується до багатьох країн світу.

Додамо, Україна у вересні 2024 року переробила один із найменших обсягів соняшнику за багаторічний період. У перший місяць осені було перероблено близько 861 тис. тонн олійної, що стало найменшим обсягом для вересня за останні десять років.