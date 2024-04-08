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В Україні зростає попит на соняшниковий шрот: які ціни на внутрішньому ринку
В Україні значно зріс попит на соняшниковий шрот, а разом з ним – і ціни, які на сьогоднішній день на внутрішньому ринку виросли до 200 $/т.
Про це повідомила старший менеджер олійноекстракційного заводу Альона Царьова, передає Latifundist.
"Всередині країни шрот у попиті, ціни шалені. Наприклад, 200+$ ви легко отримаєте на великій воді, і заберуть у вас його не дивлячись. А от якщо подивитись на зовнішні ринки, то й нема цього всього", — зазначила Царьова.
Ціни на шрот за напрямками:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- 300-305 $/т на умовах CIF Китай,
- Таїланд 350 $/т на умовах CIF,
- 245-250 $/т на СIF Мармара, Туреччина,
- Європа 270-275 $/т на умовах СІF Іспанія, Франція, Італія.
Нагадаємо, станом на 11 березня 2024 року середні ціни на соняшниковий шрот становили 170 доларів за тонну з урахуванням доставки в порт, що на 5 доларів за тонну більше, ніж було на попередньому тижні.
Водночас переробка соняшнику в Україні збільшилася у березні 2024 року до тримісячного максимуму, склавши близько 1,49 млн т (+9% до лютого; +10% до березня 2023 р.)
Експорт української олії
Україна скоротила експорт соняшникової олії до ЄС. Так, експорт соняшникової олії з України у лютому досягнув 603 тисяч тонн, що лише на 1% менше, ніж у січні, ставши другим найбільшим показником для лютого в історії. Найвищий показник було зафіксовано у 2019/20 маркетинговому році – 627 тисяч тонн.
Головною причиною зниження експорту цього місяця стало скорочення поставок до країн Європейського Союзу на 10%, через що, не дивлячись на великий попит на початку сезону, запаси соняшникової олії залишаються на задовільному рівні.
Додамо, що за перші чотири місяці сезону 2023/24 Китай значно збільшив закупівлю української високоолеїнової соняшникової олії, майже потроївши імпорт, в той час як країни Європейського Союзу зменшили його на 13%.
Зазначимо, Україна "випала" з ринків рослинної олії в період високого попиту та цін через війну. Але не зважаючи на всі труднощі, з логістикою, у вересні 2023 року Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії в країни ЄС та Індію.
Фото: ua.depositphotos.com