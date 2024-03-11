В Україні здорожчав соняшниковий шрот

Минулого тижня на ринку України ціни на соняшниковий шрот зросли через збільшення попиту в портах і швидше відвантаження.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Станом на 11 березня 2024 року середні ціни на соняшниковий шрот становили 170 доларів за тонну з урахуванням доставки в порт, що на 5 доларів за тонну більше, ніж на попередньому тижні.

Зазначається, що тижневий експорт соняшникового шроту та макухи зріс у 3,3 рази і склав 103 тисячі тонн порівняно з останнім тижнем лютого. Крім того, за перший тиждень березня обсяги перевезення шроту автотранспортом зросли на 15%.

Україна скоротила експорт соняшникової олії до ЄС

Також видання пише, що експорт соняшникової олії з України у лютому досягнув 603 тисяч тонн, що лише на 1% менше, ніж у січні, ставши другим найбільшим показником для лютого в історії. Найвищий показник було зафіксовано у 2019/20 маркетинговому році – 627 тисяч тонн.

Повідомляється, що головною причиною зниження експорту цього місяця стало скорочення поставок до країн Європейського Союзу на 10%, через що, не дивлячись на великий попит на початку сезону, запаси соняшникової олії залишаються на задовільному рівні.

До ЄС було відправлено близько 364,1 тисяч тонн олії, на 10% менше ніж у січні, але це все ще один з найбільших місячних обсягів для цього регіону.

З іншого боку, зростання експорту соняшникової олії спостерігалося до Туреччини (81,6 тис. тонн; +15%) та Індії (38,1 тис. тонн, порівняно з 700 тоннами у попередньому місяці).

Додамо, що за перші чотири місяці сезону 2023/24 Китай значно збільшив закупівлю української високоолеїнової соняшникової олії, майже потроївши імпорт, в той час як країни Європейського Союзу зменшили його на 13%.

Зазначимо, Україна "випала" з ринків рослинної олії в період високого попиту та цін через війну. Але не зважаючи на всі труднощі, з логістикою, у вересні 2023 року Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії в країни ЕС та Індію.