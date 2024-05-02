Нав'язував кредити: АМКУ доручив КМВА скасувати монополію Ощадбанку при оформленні "Картки киянина"

Антимонопольний комітет України на засіданні 2 травня 2024 року надав Київській міській раді рекомендації, спрямовані на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції при випуску "Картки киянина" і доручив київській владі відмовитися від монополії державного Ощадбанку в цій сфері.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ встановив, що до Київської міської державної адміністрації надходили скарги від громадян на дії Ощадбанку - одноосібного учасника проєкту "Картка киянина". Зокрема, банк нав'язував додаткові послуги, зокрема відкриття кредитної лінії, відмовляв у випуску картки або вимагав оформлення пенсії як умову її отримання.

Водночас міська влада Києва не вживала заходів реагування на такі дії банку. При цьому соціальні послуги, які передбачає "Картка киянина", неможливо отримати іншим шляхом, окрім як оформивши картку в банку-учаснику проєкту.

"І вкрай важливо, щоб люди отримували якісні послуги, без порушень і зайвих, не передбачених жодним документом, "передумов", – зазначив голова АМКУ Павло Кириленко.

АМКУ наголосив, що відсутність чітко врегульованих механізмів запобігання таким порушенням з боку банків може призвести до встановлення ними невигідних умов обслуговування та вчиненню дій з ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Через це комітет рекомендував Київраді вжити заходів для недопущення подібних ситуацій.

Додамо, що проєкт "Муніципальна картка "Картка киянина" запроваджений у столиці для підвищення соціального захисту киян, впорядкування механізмів надання пільг тощо. Отримати її можуть зокрема пільгові категорії громадян.

АМКУ вже штрафував Ощадбанк через умови обслуговування Карти киянина

31 грудня 2021 року Антимонопольний комітет України оштрафував Ощадбанк за зловживання монопольним становищем у проекті "Картка киянина".

З'ясувалося, що у період з червня 2016 по грудень 2021 року Ощадбанк самостійно визначав умови відкриття та обслуговування карткових рахунків в рамках "Картки киянина". При цьому банк висував обов'язковою умовою для отримання картки підключення платної послуги СМС-інформування.

Крім того, під час реєстрації "Картки киянина" в системі дистанційного банкінгу Ощад 24/7 автоматично активувалася платна СМС-інформаційна послуга без згоди клієнтів. Альтернативні безкоштовні варіанти обслуговування муніципальних карток банком не пропонувалися.

За ці два порушення на Ощадбанк було накладено штраф загальною сумою 503552 гривні.

Ощад вже 8 років підряд веде прибуткову діяльність

Варто додати, що за підсумками річних коригуючих проведень фінансовий результат Ощадбанку сягнув майже 6 млрд грн. Таким чином фінальна сума прибутку перевищила попередні результати 2023 року, які було оголошено раніше, більш ніж на 1,2 млрд грн.

В Ощаді зазначають, що минулий 2023 рік став восьмим поспіль роком, протягом якого банк демонструє прибуткову діяльність. Загальний прибуток Ощадбанку за ці роки становив близько 12 млрд грн.

"Після збитків 2014-2015 років, спричинених втратою активів в окупованих Криму та частині Донецької та Луганської областей, протягом 2 років Ощад вийшов на стабільну прибуткову діяльність і до цього часу продовжує поступове покращення фінансових показників", - повідомили у банку.

Зберегти прибутковість бізнесу попри пандемію та повномасштабне вторгнення допомогло ґрунтовне осучаснення після Революції Гідності. Команда Ощаду, що працювала з 2014 року, перетворила застрілу ощадкасу на одного з лідерів банківського ринку України, що стало міцною запорукою не лише рекордних фінансових результатів, а й у стабільній роботі мережі відділень та дистанційних каналів обслуговування під час великої війни.