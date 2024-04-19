Рекордний прибуток Ощадбанку за 2023 рік виявився на чверть більшим за попередню оцінку

За підсумками річних коригуючих проведень фінансовий результат банку сягнув майже 6 млрд грн. Таким чином фінальна сума прибутку перевищила попередні результати 2023 року, які було оголошено раніше, більш ніж на 1,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Там зазначили, що правління та наглядова рада фінустанови схвалили остаточні результати роботи у 2023 році на основі аудиторської звітності і висновку без зауважень.

Фінансовий результат банку показав майже 6 млрд грн, що стало рекордним рівнем за весь час його роботи. Завдяки цьому, згідно з даними НБУ, Ощадбанк піднявся на другу сходинку рейтингу прибутковості банківських установ України.

Ощад вже 8 років підряд веде прибуткову діяльність

В Ощаді зазначають, що минулий 2023 рік став восьмим поспіль роком, протягом якого банк демонструє прибуткову діяльність. Загальний прибуток Ощадбанку за ці роки становив близько 12 млрд грн.

"Після збитків 2014-2015 років, спричинених втратою активів в окупованих Криму та частині Донецької та Луганської областей, протягом 2 років Ощад вийшов на стабільну прибуткову діяльність і до цього часу продовжує поступове покращення фінансових показників", - повідомили у банку.

Зберегти прибутковість бізнесу попри пандемію та повномасштабне вторгнення допомогло ґрунтовне осучаснення після Революції Гідності. Команда Ощаду, що працювала з 2014 року, перетворила застрілу ощадкасу на одного з лідерів банківського ринку України, що стало міцною запорукою не лише рекордних фінансових результатів, а й у стабільній роботі мережі відділень та дистанційних каналів обслуговування під час великої війни.

Підсумки першого кварталу 2024 року

Також було підбито підсумки роботи в першому кварталі 2024 року. Продовжуючи позитивний тренд, започаткований у минулому році, Ощад показав значне поліпшення фінансових показників.

Так, чистий прибуток за перші три місяці 2024 року становить 4,9 млрд грн – порівняно з аналогічним періодом минулого року він зріс на 2,3 млрд грн, або на 91%. Значною мірою це обумовлено нарощенням операційних доходів, які збільшились на 0,9 млрд грн, або на 14%, а також позитивним результатом переоцінки ОВДП з індексованою вартістю на 1,2 млрд грн.

Додатковим фактором досягнення високого фінансового результату є виважений підхід до оптимізації операційних витрат, ефективна політика управління ризиками та формування активної частини балансу з урахуванням реалій та потреб економіки воєнного часу.

Нагадаємо, згідно з попередньою оцінкою чистого прибутку Ощадбанку за 2023 рік, чистий прибуток після оподаткування складав 4,75 млрд грн.

У НБУ назвали найприбутковіші та збиткові банки

Як раніше повідомляли в НБУ, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності.

За даними НБУ, найбільший прибуток за 11 місяців 2023 року отримали ПриватБанк (54,46 млрд грн), Ощадбанк (11,56 млрд грн), Райффайзен банк (7,4 млрд грн), Укрсиббанк (6,86 млрд грн), ПУМБ (6,69 млрд грн), ОТП банк (5,44 млрд грн), Сітібанк (5,37 млрд грн), Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрексімбанк (4,9 млрд грн) та Універсалбанк (4,95 млрд грн).

До збиткових банків увійшли Правекс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Оксі банк (-22,39 млн грн) та Альпарі банк (-4,69 млн грн).

"Банківська система зберігає стійкість навіть в умовах воєнного часу, в тому числі завдяки регулярній оцінці стійкості, яку ми проводимо з 2018 року. Результати поточної оцінки підтвердили наші очікування, тому рухаємося далі до впровадження європейських вимог до капіталу та послаблення обмежень на його розподіл" – зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

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