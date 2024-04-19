Рекордная прибыль Ощадбанка за 2023 год оказалась на четверть больше предыдущей оценки

По итогам годовых корректирующих проводок финансовый результат банка составил почти 6 млрд грн. Таким образом, финальная сумма прибыли превысила предварительные результаты 2023 года, которые были объявлены ранее, более чем на 1,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Там отметили, что правление и наблюдательный совет финучреждения одобрили окончательные результаты работы в 2023 году на основе аудиторской отчетности и заключения без замечаний.

Финансовый результат банка показал почти 6 млрд грн, что явилось рекордным уровнем за все время его работы. Благодаря этому, согласно данным НБУ, Ощадбанк поднялся на вторую строчку рейтинга доходности банковских учреждений Украины.

Ощад уже 8 лет подряд ведет прибыльную деятельность

В Ощаде отмечают, что прошлый 2023 год стал восьмым подряд годом, в течение которого банк демонстрирует прибыльную деятельность. Общая прибыль Ощадбанка за эти годы составила около 12 млрд грн.

"После убытков 2014-2015 годов, вызванных потерей активов в оккупированных Крыму и части Донецкой и Луганской областей, в течение 2 лет Ощад вышел на стабильную прибыльную деятельность и до сих пор продолжает постепенное улучшение финансовых показателей", - сообщили в банке.

Сохранить прибыльность бизнеса, несмотря на пандемию и полномасштабное вторжение, помогло основательное осовременивание после Революции Достоинства. Команда Ощада, работавшая с 2014 года, превратила устаревшую сберкассу в одного из лидеров банковского рынка Украины, что стало крепким залогом не только рекордных финансовых результатов, но и стабильной работы сети отделений и дистанционных каналов обслуживания во время войны.

Итоги первого квартала 2024 года

Также были подведены итоги работы в первом квартале 2024 года. Продолжая положительный тренд, начатый в прошлом году, Ощад показал значительное улучшение финансовых показателей.

Так, чистая прибыль за первые три месяца 2024 года составляет 4,9 млрд грн – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 2,3 млрд грн, или на 91%. В значительной степени это обусловлено наращиванием операционных доходов, которые увеличились на 0,9 млрд. грн., или на 14%, а также положительным результатом переоценки ОВГЗ с индексированной стоимостью на 1,2 млрд. грн.

Дополнительным фактором достижения высокого финансового результата является взвешенный подход к оптимизации операционных расходов, эффективная политика управления рисками и формирование активной части баланса с учетом реалий и потребностей военного времени.

Напомним, согласно предварительной оценке чистой прибыли Ощадбанка за 2023 год, чистая прибыль после налогообложения составляла 4,75 млрд грн.

В НБУ назвали самые прибыльные и убыточные банки

Как ранее сообщали в НБУ, большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом – высокий запас прочности.

По данным НБУ, наибольшую прибыль за 11 месяцев 2023 года получили ПриватБанк (54,46 млрд грн), Ощадбанк (11,56 млрд грн), Райффайзен банк (7,4 млрд грн), УкрСиббанк (6,86 млрд грн), ПУМБ (6,69 млрд грн), ОТП банк (5,44 млрд грн), Ситибанк (5,37 млрд грн), Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрэксимбанк (4,9 млрд грн) и Универсалбанк (4, 95 млрд грн).

В число убыточных банков вошли Правэкс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Окси банк (-22,39 млн грн) и Альпари банк (-4,69 млн грн).

"Банковская система сохраняет устойчивость даже в условиях военного времени, в том числе благодаря регулярной оценке устойчивости, которую мы проводим с 2018 года. Результаты текущей оценки подтвердили наши ожидания, поэтому двигаемся дальше к внедрению европейских требований к капиталу и ослаблению ограничений на его распределение" – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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