Кто входит в топ-10 украинских банков по доходам

Около 160 млрд грн прибыли до налогообложения получили украинские банки за 2023 год, что вдвое больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Однако банкам придется уплатить налог, который составляет почти половину от общей прибыли – более 73 млрд грн.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Только 7 банков из 63 закончили 2023 год с убытком

Отмечается, что 159,99 млрд грн прибыли до налогообложения заработали 63 украинских банка в 2023 году. Это в 1,9 раза больше, чем в 2021 году.

"Однако чистой прибыли в прошлом году банки получили намного меньше — всего 86,54 млрд грн. В то же время это все равно на 12% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Тогда 71 банк получил прибыль 77,53 млрд грн", - отмечают "Опендатабот" .

При этом почти половину прибыли банки должны уплатить как налог на прибыль согласно новому закону — 46% или 73,45 млрд грн. Для сравнения, в 2021 году налог был почти в 12 раз меньше: 6,37 млрд. грн. или 7,6% от прибыли.

По данным "Опендатабота", только 7 банков из 63 закончили 2023 год с убытком в размере 245 млн грн.

"Сейчас топ-10 банков претерпел незначительные изменения: в рейтинг входят 5 банков с иностранным капиталом, 4 государственных и 1 с частным капиталом. Итого эти 10 банков получили 88% от общей прибыли — 75,94 млрд грн. А их налог на прибыль составил 63,18 млрд грн", - подчеркивают в "Опендатаботе".

Государственные банки

По данным аналитиков, 63% от общей прибыли всех банков приходится на 5 государственных банков – 54,71 млрд грн.

"Государственный Приватбанк стабильно лидирует по прибыли среди всех украинских банков: 37,76 млрд грн за 2023 год. Это на 8% больше, чем в 2021 году", - отмечают в "Опендатаботе".

Тем временем Ощадбанк в прошлом году смог увеличить свою прибыль в 4 раза и получил 4,75 млрд грн чистой прибыли. Также к государственным банкам добавился Сенс банк, национализированный в 2023 году.

Иностранные банки

Как подчеркивают в "Опендатаботе", 14 банков с иностранным капиталом заработали 22,43 млрд грн. К сравнению, в преддверии полномасштабного вторжения почти столько же заработали 20 банков этой группы.

"Лидером по прибыли в прошлом году стал Райффайзен: 4,78 млрд грн. Вместе с Укрсиббанком, почти втрое увеличилшим свой заработок по сравнению с 2021 годом, они получили 40% прибыли всей группы", - сообщают аналитики.

Они добавляют, что большинство иностранных банков смогли увеличить свои доходы в прошлом году по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост показал Дойче банк: в 18 раз.

Частный капитал

Как констатируют в "Опендатабот", по результатам года хуже всего обстоят дела у частных банков. В прошлом году 44 банка с частным капиталом получили 9,4 млрд грн прибыли. Это на 25% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

"Почти 2/3 от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка: ПУМБ, являющийся лидером группы — 3,95 млрд грн, что на 5% меньше, чем в 2021 году, и Универсал банк (Монобанк) — прибыль которого уменьшилась в 1,6 раза к тому же 2021 году», - заключают в «Опендатабот». ".

Налоги для банков растут

Как и многие другие европейские страны, но прежде всего из-за полномасштабной войны, осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам (50% в 2023 году, 25% с 2024 года).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков 6 декабря. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №9656-д 21 ноября.

Как отмечал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, в 2023 году украинским банкам начислили налог на прибыль, который вдвое больше, чем за все предыдущие 15 лет, и при этом они получили исторически рекордную чистую прибыль.

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