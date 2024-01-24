Укргазбанк и Сенсбанк готовят к продаже, уже есть потенциальные инвесторы, - Минфин

Заместитель министра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук сообщил о подготовке к продаже Укргазбанка и Сенс банка и заинтересованности инвесторов в их покупке.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге по презентации годовых результатов работы государственного ПриватБанка в Киеве, пишет Delo.ua.

По словам Драганчука, государство планирует продать Укргазбанк и Сенс банк потенциальным инвесторам.

"В настоящее время идет работа команды Министерства финансов Украины с привлечением Всемирного банка по усовершенствованию самого процесса продажи", - подчеркнул Драганчук.

Он отметил, что потенциальные инвесторы подгоняют Минфин с продажей, убеждая в своей готовности и наличии команды.

Кроме того, параллельно эти два банка готовятся к продаже, а менеджмент получил соответствующую задачу.

"Я очень положительно настроен и хочется продать эти два банка уже в этом году", – подчеркнул Драганчук.

При этом он отметил, что государственный Приватбанк, генерирующий сейчас больше всего доходов, пока не готов к продаже.

"Благодаря профессиональности команды показатели ПриватБанка растут, видно что, финучреждение адаптировалось к вызовам военного времени", - отметил замминистра финансов.

Но он подчеркнул, что по продаже Приватбанка государство открыто к диалогу.

"Есть потенциальные инвесторы, готовые заходить в Украину. Мы готовы рассмотрены любые предложения в любом количестве долей", - подытожил Драганчук.

Реформирование банков государственного сектора

Отметим, что правительство еще в сентябре 2020 года утвердило принципы стратегического реформирования банков государственного сектора и планирует к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%.

Государство в частности планирует:

внедрить стратегии для каждого государственного банка;

к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60 до 25%;

сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;

защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

Доходы государственных банков

На 5 государственных банков приходится 61,5% от общей прибыли банковской сферы. Из них 41,7% или 54,46 млрд грн заработал Приватбанк – он стабильно удерживает лидерство. На втором месте Сбербанк, на третьем расположился Смысл банк, на четвертом – Укрэксимбанк, а на пятом – Укргазбанк.

Заработки Приватбанка выросли вдвое к соответствующему периоду до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

Напомним, что 20 июля Нацбанк решил вывести Сэнс Банк с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства. Органом управления корпоративными правами по акциям банка стал Минфин. Предполагается, что после окончания действия военного положения ведомство привлечет инвесторов для продажи банка.