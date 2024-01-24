Под контроль государства перешел PINbank, принадлежавший россиянину Евгению Гинеру

Новым собственником Первого инвестиционного банка (PINbank), принадлежавшего российскому бизнесмену Евгению Гиннеру, стал Фонд государственного имущества Украины. Ему перешел пакет акций банка в размере 88,89%.

Об этом сообщается на сайте PINbank.

"По состоянию на 17.01.2024 собственником 20 444 834 простых именных акций АО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (что составляет 88,890583% уставного капитала банка) государство Украины", - говорится в сообщении.

В финучреждении добавили, что начинается новый этап в деятельности банка.

"Понимаем всю ответственность в обеспечении высокого уровня обслуживания клиентов. Продолжаем соблюдать требования законодательства и нормативных актов. Прилагаем все усилия к повышению эффективности деятельности банка", - подчеркнули в пресс-службе PINbank.

Кто такой Евгений Гинер

Евгений Гинер – российский бизнесмен, уроженец Харькова, президент российского футбольного клуба ЦСКА.

С октября 2022 года Гинер находится под санкциями Украины.

В августе 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении Гиннеру в причастности к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины. По версии спецслужбы, Гинер входит в ближайшее оцепление высшего военно-политического руководства России, а также владеет АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина», которое с начала вторжения обеспечивает патронами армию РФ.

Гинер через связанных лиц на территории Украины был одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine и владеет корпоративными правами ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ровнооблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго", АО "Житопроизводлэнерго", АО "Херсоноблэнерго" ЭК Севастопольэнерго", а также владел гостиницами, металлургическими заводами и торговыми центрами.

ВАКС конфисковал PINbank у Гинера

В конце февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства мажоритарный пакет акций PINbank. Гинер подавал апелляцию на это решение, но она была отклонена.

Как сообщили в НБУ, PINbank не является системно важным, а значит, может быть ликвидирован без негативных последствий для государства. Имущество банка, по словам, первого заместителя главы регулятора Екатерины Рожковой, можно продать, а средства отнести в пользу государства, и это будет оптимальным путем.

"В случае создания на его основе еще одного государственного банка, который, кстати, не будет в вертикали Минфина, мы видим существенные риски. Я не ожидаю, что этот банк будет способен отвечать всем требованиям", – заявила Рожкова.