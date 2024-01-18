В monobank озвучили ущерб с начала полномасштабной войны

Общий финансовый ущерб monobank с начала полномасштабного вторжения России в Украину составляет 4,25 млрд грн, или $112 млн.

Об этом рассказали в интервью The Kyiv Independent совладельцы банка Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

Поддержка ВСУ

monobank передал почти 1 миллиард долларов на нужды ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

За первый год полномасштабного вторжения украинцы пожертвовали через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн). В прошлом году эта цифра составила 27,4 млрд. грн. (724 млн. долларов). Количество пожертвовавших в 2023 году выросло почти вдвое с 3 миллионов в 2022 году до 5,4 миллиона.

Инвестиции в инфраструктуру

По словам совладельцев банка, война вынудила компанию развиваться, а с февраля 2022 года клиентская база monobank выросла более чем на миллион активных клиентов с 6,77 млн до 8 млн.

"Мы стали более зрелыми как компания, более готовыми к изменениям и более решительными в организационных решениях", - подчеркнул Рогальский.

"Эти почти два года для нас, как и для всех, были морально тяжелыми. Нам пришлось принять много нестандартных бизнес-решений по безопасности команды, безопасности серверов и непрерывной работе офиса. Также нам пришлось переключить внимание с бизнес-решений на инструменты благотворительности, организовывать сбор средств и предоставлять банковские услуги для украинцев в Европе", - отметил Гороховский.

Как сообщили совладельцы, monobank инвестирует в инфраструктуру – два центра обработки данных в Киеве и Львове и создание еще одного в Польше. Также развернули ИТ-системы в облаке Amazon, чтобы устранить зависимость от физического расположения.

Человеческие и финансовые потери

В monobank никого не увольняли и не снижали зарплаты. Финучреждение приобрело финтех-стартап и увеличило количество сотрудников с 2611 до 2741 (с начала полномасштабного вторжения), среди которых Universal Bank (материнский банк monobank) и Fintech Bend (разработчик monobank).

По словам Гороховского, 33 сотрудника monobank пошли в ряды Вооруженных сил. К сожалению, есть трое погибших.

Что касается финансового ущерба, monobank сформировал дополнительный резерв на 3,47 млрд грн ($92 млн) и недооценил проценты на 780 млн грн ($21 млн) по кредитам. В общей сложности это составляет 4,25 млрд грн расходов ($112 млн).

Напомним, осенью 2023 года monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях питания TakeUsEat.

"TakeUsEat станет частью экосистемы expirenza by mono, которая дает ресторанам один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки. А теперь гости получат еще и удобное бронирование столиков, а рестораны еще больше полезной аналитики", - отметил Гороховский. Также он добавил, что уже более 1100 заведений подключили expirenza by mono.