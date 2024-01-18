В monobank озвучили збитки від початку повномасштабної війни

Загальні фінансові збитки monobank з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну становлять 4,25 млрд грн, або $112 млн.

Про це розповіли в інтерв'ю The Kyiv Independent співвласники банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський.

Підтримка ЗСУ

monobank передав майже 1 мільярд доларів на потреби ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За перший рік повномасштабного вторгнення українці пожертвували через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн). Минулого року ця цифра становила 27,4 млрд грн (724 млн доларів). Кількість людей, які пожертвували у 2023 році, зросла майже вдвічі з 3 мільйонів у 2022 році до 5,4 мільйона.

Інвестиції в інфраструктуру

За словами співвласників банку, війна змусила компанію розвиватися, а з лютого 2022 року клієнтська база monobank зросла більш ніж на мільйон активних клієнтів з 6,77 млн до 8 млн.

«Ми стали більш зрілими як компанія, більш готовими до змін і більш рішучими в організаційних рішеннях», - підкреслив Рогальський.

"Ці майже два роки для нас, як і для всіх, були морально важкими. Нам довелося прийняти багато нестандартних бізнес-рішень щодо безпеки команди, безпеки серверів і безперервної роботи офісу. Також нам довелося переключити увагу з бізнес-рішень на інструменти благодійності, організовувати збори коштів та надавати банківські послуги для українців у Європі", - зазначив Гороховський.

Як повідомили співвласники, monobank інвестує в інфраструктуру — два центри обробки даних у Києві та Львові та створення ще одного в Польщі. Також розгорнули ІТ-системи в хмарі Amazon, щоб усунути залежність від фізичного розташування.

Людські та фінансові втрати

У monobank нікого не звільняли і не знижували зарплати. Фінустанова придбала фінтех-стартап і збільшила кількість співробітників із 2611 до 2741 (з початку повномасштабного вторгнення), серед яких Universal Bank (материнський банк monobank) і Fintech Bend (розробник monobank).

За словами Гороховського, 33 співробітника monobank пішли до лав Збройних сил. На жаль, є троє загиблих.

Що стосується фінансових збитків, monobank сформував додатковий резерв на 3,47 млрд грн ($92 млн) і недооцінив відсотки на 780 млн грн ($21 млн) за кредитами. Загалом це становить 4,25 млрд грн витрат ($112 млн).

Нагадаємо, восени 2023 року monobank придбав сервіс для бронювання столиків в закладах харчування TakeUsEat.

"TakeUsEat стане частиною екосистеми expirenza by mono, яка дає ресторанам один QR на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки. А тепер гості отримають ще й зручне бронювання столиків, а ресторани — ще більше корисної аналітики", - зазначив Гороховський. Також він додав, що вже понад 1100 закладів підключили expirenza by mono.