Monobank запустив новий сервіс, який допоможе стримерам заробляти гроші легально

Віртуальний банк Monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів - База від Monobank.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів в якості легального заробітку. Відтепер їм не треба отримувати гроші у конверті. Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від Monobank (Patreon на мінімалках)", - написав Гороховський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що завдяки "Базі" глядачі стримів зможуть донатити і підписуватись на ФОП стримера.

У повідомленні також йдеться, що банк починає відкрите бета-тестування проєкту. Стримерів запрошують подивитися, як все працює, а також допомогти визначити, чого там не вистачає.

Зараз вже доступні наступні функції:

отримання донатів;

можливість пропонувати користувачам підписки різних рівнів;

можливість виведення QR та анімації донатів на стрим.

У наступних релізах передбачаються унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки, можливість замовляти донатом музику, врахування побажань тестерів, а також виправлення багів.

Для того, щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у Monobank, і залогінитися на base.monobank.ua.

Тариф становить 3% - і за донати, і за підписки.

Нагадаємо, восени 2023 року Monobank придбав сервіс для бронювання столиків в закладах харчування TakeUsEat.

"TakeUsEat стане частиною екосистеми expirenza by mono, яка дає ресторанам один QR на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки. А тепер гості отримають ще й зручне бронювання столиків, а ресторани — ще більше корисної аналітики", - зазначив Гороховський. Також він додав, що вже понад 1100 закладів підключили expirenza by mono.

Відзначимо, що у роботі Monobank час від часу трапляються збої. У 2023 році це відбувалося, зокрема, 1 лютого і 20 липня – через додаток було неможливо переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж. А 12 грудня того ж року Monobank зазнав масованої DDoS атаки, внаслідок якої додаток перестав нормально працювати.

Фото: ua.depositphotos.com