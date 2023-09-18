monobank придбав сервіс TakeUsEat

Мобільний monobank придбав сервіс для бронювання столиків в закладах харчування TakeUsEat .

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"TakeUsEat стане частиною екосистеми expirenza by mono, яка дає ресторанам один QR на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки. А тепер, гості отримають ще й зручне бронювання столиків, а ресторани — ще більше корисної аналітики", - зазначив Гороховський.

За його словами, вже понад 1100 закладів підключили expirenza by mono.

"Ми постійно вдосконалюємо сервіс та стаємо краще, тому, шановні ресторатори, приєднуйтесь", - закликав Гороховський.

Він зауважив, що TakeUsEat - це сервіс для бронювання столиків в закладах харчування. Його заснували Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва у 2020 — стартували як студентське хоббі.

"Нас дуже надихають молоді команди, які здатні самостійно створити та розвивати унікальний продукт", - підкреслив Гороховський.

Як раніше повідомлялося, monobank запускає доставку своїх фізичних платіжних карток у понад 180 країн світу. Для цього у меню оформлення фізичної картки для користувачів "все зроблено дуже просто", але для замовлення послуги треба оновити додаток.