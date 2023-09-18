monobank приобрел сервис TakeUsEat

Мобильный monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях питания TakeUsEat.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"TakeUsEat станет частью экосистемы expirenza by mono, которая дает ресторанам один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки. А теперь гости получат еще и удобное бронирование столиков, а рестораны - еще больше полезной аналитики", - отметил Гороховский.

По его словам, уже более 1100 заведений подключили expirenza by mono.

"Мы постоянно совершенствуем сервис и становимся лучше, потому, уважаемые рестораторы, присоединяйтесь", - призвал Гороховский.

Он отметил, что TakeUsEat – это сервис для бронирования столиков в заведениях питания. Его основали Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева в 2020 – стартовали как студенческое хобби.

"Нас очень вдохновляют молодые команды, способные самостоятельно создать и развивать уникальный продукт", - подчеркнул Гороховский.

Как ранее сообщалось, monobank запускает доставку своих физических платежных карт в более чем 180 стран мира. Для этого в меню оформления физической карты для пользователей все сделано очень просто, но для заказа услуги нужно обновить приложение.