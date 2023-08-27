Monobank готов открыть единственное отделение только в Крыму, — Гороховский

Мобильный monobank планирует открыть первое и единственное физическое отделение в Крыму после деоккупации полуострова.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в ходе третьего саммита Крымской платформы, передает пресс-служба Минвосстановления.

В своем обращении он рассказал, что политика банка – максимально удобные и доступные услуги для клиентов. Поэтому компания будет придерживаться стратегии удаленного использования, без физических отделений банка.

"Есть одно место, где мы мечтаем открыть физическое отделение. Это Крым. Мы обещаем сделать это в течение месяца после деоккупации Крыма", – сказал Гороховский.

Заметим, что в Украине запускают портал, объединяющий бизнесы, готовые присоединиться к возобновлению Крыма после освобождения.

Первыми к нему присоединились, как заметил президент Зеленский, мощные бренды международных гостиничных сетей, авиакомпании, банковские бизнесы, IT-компании, промышленные компании, энергетические компании.

Ожидается, что Украина будет освобождать ныне оккупированный Крым, вероятнее всего, военным путем. В свою очередь Зеленский заявлял, что без деоккупации Крыма мир в Украине не наступит. Украинская сторона не рассматривает ни один сценарий окончания войны без возвращения контроля над полуостровом.