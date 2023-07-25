Гороховский о сбое в monobank: это стоило нам более 27 млн грн

В системе работы monobank 20 июля произошел масштабный сбой. Всего из-за этого финучреждение потеряло более 27 млн грн (27 745 728,08 грн).

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Он отметил, что в тот день проценты по кредитам не списывались. В банке понимают, что подвели клиентов. Более полутора миллионов (1 521 716) из них получат компенсацию.

"По результатам сбоя 20 июля, как мы и обещали, проценты по кредитам за тот день, когда мы подвели клиентов, списывать не будем. Кошки всегда платят по своим долгам", - написал Гороховский в своем Telegram- канале .

Напомним, 20 июля через приложение monobank невозможно было перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить любой другой платеж. Ближе к вечеру банк возобновил работу.

Предварительный сбой в monobank был зафиксирован 1 февраля. Клиенты начали жаловаться, что приложение не работает. При попытке каждой операции появляются разнообразные эмблемы кота, под которым – предложение "попробовать снова".

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