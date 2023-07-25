Гороховський про збій у monobank: це коштувало нам понад 27 млн грн

В системі роботи monobank 20 липня стався масштабний збій. Загалом через це фінустанова втратила більше 27 млн грн (27 745 728,08 грн).

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Він зауважив, що того дня відсотки за кредитами не списували. В банку розуміють, що підвели клієнтів. Більш ніж півтора мільйона (1 521 716) з них отримають компенсацію.

"За результатами збою 20 липня, як ми і обіцяли, відсотки за кредитами за той день, коли ми підвели клієнтів, списувати не будемо. Коти завжди платять за своїми боргами", — написав Гороховський в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 20 липня через додаток monobank неможливо було переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж. Ближче до вечора банк відновив роботу.

Попередній збій у monobank був зафіксований 1 лютого. Клієнти почали скаржитись, що додаток не працює. При спробі кожної операції зявляються різноманітні емблеми кота, під яким – пропозиція "спробувати ще раз".

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