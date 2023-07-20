Мonobank відновив роботу

Мобільний додаток monobank відновив роботу після масштабного збою, який стався 20 липня по обіді.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Він додав, що причини збою наразі ще зʼясовуються.

"Розбір після. Прошу у всіх вибачення. Ми обов'язково проведемо роботу над помилками", - написав Гороховський, та пожартував, що якщо всі 7 мільйонів користувачів monobank зайдуть одночасно до системи, то вона знову приляже.

Гороховський написав, що відсотки за кредитами сьогодні не нараховуватимуться

У monobank наголосили, що збої у роботі онлайн-банкінгу ніяк не вплинуть на гроші на рахунках. Однак краще утриматися від активних фінансових операцій до повного відновлення роботи мобільного додатку.

Нагадаємо, через сьогоднішній збій, користувачі не могли переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж через додаток.