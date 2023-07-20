Мonobank возобновил работу

Мобильное приложение monobank возобновило работу после масштабного сбоя, которое произошло 20 июля после обеда.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Он добавил, что причины сбоя пока выясняются.

"Разбор после. Прошу у всех прощения. Мы обязательно проведем работу над ошибками", - написал Гороховский, и пошутил, что если все 7 миллионов пользователей monobank зайдут одновременно в систему, то она снова приляжет.

Гороховский написал, что проценты по кредитам сегодня начисляться не будут

В monobank подчеркнули, что сбои в работе онлайн-банкинга никак не повлияют на деньги на счетах. Однако лучше воздержаться от активных финансовых операций до полного возобновления работы мобильного приложения.

Напомним, из-за сегодняшнего сбоя, пользователи не могли перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить любой другой платеж через приложение.