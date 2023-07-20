Сбой в работе monobank: будут ли начисляться проценты по кредитам

20 июля в работе мобильного приложения monobank произошел масштабный сбой. Через приложение невозможно перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить какой-либо другой платеж.

Проблемы в работе мобильного приложения Monobank подтвердил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Сломались. Чиним. Извиняюсь", - отметил он в своем Telegram-канале.

Сообщается, что специалисты уже работают над устранением проблемы. Сроки возобновления работы приложения, как и причины сбоя в работе системы, пока не указаны.

"Я очень извиняюсь перед всеми кого мы подводим", - написал Гороховский.

Позже он добавил, что проценты по кредитам сегодня начисляться не будут

В Monobank подчеркнули, что сбои в работе онлайн-банкинга никак не повлияют на деньги на счетах. Однако лучше воздержаться от активных финансовых операций до полного возобновления работы мобильного приложения.

По состоянию на 17:32 приложение все еще не работало.

Напомним, последний раз сбой в monobank был 1 февраля. Клиенты начали жаловаться, что приложение не работает. При попытке каждой операции появляются разнообразные эмблемы кота, под которым – предложение "попробовать снова".

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