Збій у роботі monobank: чи будуть нараховуватися відсотки за кредитами

20 липня у роботі мобільного додатку monobank стався масштабний збій. Через додаток неможливо переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж.

Проблеми в роботі мобільного застосунку Monobank підтвердив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що спеціалісти вже працюють над усуненням проблеми. Терміни відновлення роботи додатку, як і причини збою в роботі системи поки що не вказані.

"Я дуже вибачаюсь перед усіма кого ми підводимо", - написав Гороховський.

Пізніше він додав, що відсотки за кредитами сьогодні нараховуватися не будуть

У monobank наголосили, що збої у роботі онлайн-банкінгу ніяк не вплинуть на гроші на рахунках. Однак краще утриматися від активних фінансових операцій до повного відновлення роботи мобільного застосунку.

Станом на 17:32 додаток все ще на працював.

Нагадаємо, востаннє збій у monobank був 1 лютого. Клієнти почали скаржитись, що додаток не працює. При спробі кожної операції зявляються різноманітні емблеми кота, під яким – пропозиція "спробувати ще раз".

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