У monobank стався збій. Клієнти скаржаться на неможливість користуватись додатком

Для monobank 1 лютого відзначився збоєм у програмі. Клієнти почали скаржитись, що додаток не працює. При спробі кожної операції зявляються різноманітні емблеми кота, під яким – пропозиція "спробувати ще раз". Видає помилку навіть при заході до якогось з розділів. Наприклад, "Кешбек". Неможливо також "запросити друга" тощо.

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"Спостерігаються труднощі в роботі мобільного додатка. Не хвилюйтеся, будь ласка. Це питання вже в роботі наших фахівців", – можна почути при дзвінку до служби підтримки monobank.

Нагадаємо, нещодавно співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що 80% грошей зібраних для постраждалих від влучання російської ракети у дев'ятиповерхівку в Дніпрі 14 січня було розділено порівну між усіма ними.

Він також повідомляв, що monobank вдалося зібрати на антидронні системи "Ловці шахедів" перший мільйон гривень усього лише за 9 хвилин, а 100 мільйонів – за 8 годин.

"Ніколи не забуду це відчуття неймовірної єдності українців! Загалом збір склав понад 152 млн грн. І от нарешті, "Ловці шахедів" в Україні. Тепер 6 систем охороняють нашу критичну інфраструктуру. Такі антидронні системи використовують США для захисту стратегічних об’єктів", – казав він.

Це, за його словами, найсучасніші оборонні технології: комплекс радарів, засобів глушіння, а ще Fortem DroneHunter F700 – автономні дрони з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом, які полюють на шахедів, перехоплюють їх та безпечно приземляють.