Гороховський розповів, як розподілять 103 мільйона гривень, зібрані на допомогу постраждалим у Дніпрі

80% грошей зібраних для постраждалих від влучання російської ракети у дев'ятиповерхівку в Дніпрі 14 січня буде розділено порівну між усіма ними. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, що ініціював збір коштів.

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За його словами, таке рішення було прийнято "після важких дискусій". Загалом було зібрано 103,063 мільйона гривень, що перевищило заявлену ціль у 100 мільйонів. Розподілом займатиметься благодійний фонд Kiddo. Контактні дані проєкту та форма подання заявок на отримання допомоги будуть опубліковані на сайті фонду 23 січня.

"Він був рекомендований міськрадою як фонд, що офіційно займається напрямом допомоги постраждалим внаслідок влучення ракети в будинок на набережній Перемоги, 118. Kiddo — це фонд із дніпровським корінням, який з 2012 року спеціалізується на допомозі дітям зі складними діагнозами. Проте колеги зважилися взяти на себе відповідальність і реалізувати цей нелегкий проєкт", - вказав Гороховський.

Як повідомив бізнесмен, повний список постраждалих надасть Дніпровська міська рада після завершення експертизи будівлі протягом двох тижнів. Натомість 20% грошей будуть розподілені адресно між найбільш складними випадками, зокрема на операції, лікування, реабілітацію, депозити для сиріт тощо.

Фізично гроші будуть перераховуватись на рахунок потерпілої верифікованої фізособи на підставі документа від міськради або на рахунок медустанови чи продавця нерухомості (з підтвердженням акту купівлі-продажу на імʼя постраждалих).

"monobank — проєкт із дніпровським корінням, тому ми підтримуємо своїх земляків. Цей проєкт буде реалізовано на волонтерських засадах і жодна копійка зі збору не піде нікуди, окрім допомоги постраждалим. Ми будемо уважно за цим слідкувати і на сайті фонду будуть прозорі звіти про кожну допомогу", - підкреслив Гороховський.

Нагадаємо, що останніми даними обласної адміністрації, внаслідок влучання ракети й обвалення через це всього під'їзду багатоповерхівки на набережній Перемоги загинуло 46 людей, втім ще 11 вважаються зниклими без вісти. 80 людей були поранені.

Зазначимо при цьому, що 20 січня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що на місці трагедії було знайдено "дуже велику суму грошей", але їх сума, валюта та упаковка не розголошуються публічно, аби власник міг звернутися до поліції та забрати їх.