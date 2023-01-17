Українці зібрали 100 мільйонів гривень на допомогу постраждалим від ракетної атаки на Дніпро 14 січня

Українці за ініціативою monobank зібрали 100 мільйонів гривень на допомогу сімʼям, постраждалим внаслідок влучання 14 січня російської ракети в багатоповерхівку на набережній Перемоги у Дніпрі.

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Про це повідомив у соцмережах один з співзасновників monobank Олег Гороховський. Сам збір було оголошено ним лише вранці 16 січня. Зі 100 мільйонів 5 вніс сам monobank. Таким чином, на збір решти 95 мільйонів гривень знадобилося лише біля півтори доби. Гроші будуть передані одному з фондів, що допомогатиме постраждалим у цій трагедії.

"Кожен із нас біля цього під'їзду. Ця чортова ракета прилетіла до кожного з нас. Наші внески – невелика плата за те, що ми не лежимо під цими уламками. Але ми всі разом! Нам усім боляче!", - зазначав Гороховський. За його словами, він сам впродовж кількох років жив біля зруйнованого нині будинку.

Також підприємець повідомляв, що за кожні 100 гривень внеску донатори отримають один шанс виграти одну зі 100 металевих карток IRON з безкоштовним обслуговуванням на два роки. Підсумки будуть підведено 18 січня.

Тому, хто перерахував найбільший донат, він пообіцяв віддати прапор України за підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Як повідомив бізнесмен раніше у вівторок, коли було зібрано вже 96 мільйонів гривень, 2 мільйони гривень вніс Олександр Гузенко з Дніпра - імовірно, це й був найбільший догат.

Зазначимо також, що міська влада Дніпра також анонсувала виплати постраждалим мешканцям. Мер Борис Філатов нагадав про міську програму з відшкодування збитків тим людям, які втратили житло внаслідок ракетних ударів, максимальна сума виплат за якою становить 1 мільйон гривень.

"Потрібно розібратися з документами. Бо кожна родина, кожна квартира — це окрема історія. Є попередня домовленість з військовою адміністрацією, що вони також виділять додаткові кошти на відшкодування. Думаю, ми об’єднаємо наші зусилля зокрема і з бізнесом. Максимальну допомогу, яку тільки можливо, ми надамо людям", — додав міський голова.

Нагадаємо, що за останніми даними, через влучання ракети та обвалення усього відповідного під'їзду дев'ятиповерхівки на житломасиві Перемога загинуло 45 людей, серед яких 6 дітей. Травмовано було 79 осіб, серед яких16 дітей. Загалом у цій багатоповерхівці проживало близько 1700 осіб. У будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано – 72.