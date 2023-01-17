Украинцы собрали 100 миллионов гривен на помощь пострадавшим от ракетной атаки на Днепр 14 января

Украинцы по инициативе monobank собрали 100 миллионов гривен на помощь семьям, пострадавшим в результате попадания 14 января российской ракеты в многоэтажку на набережной Победы в Днепре.

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Об этом сообщил в соцсетях один из соучредителей monobank Олег Гороховский. Сам сбор был объявлен им лишь утром 16 января. Из 100 миллионов 5 внес сам monobank. Таким образом, на сбор остальных 95 миллионов гривен понадобилось лишь около полутора суток. Деньги будут переданы одному из фондов, что поможет пострадавшим в этой трагедии.

"Каждый из нас - у этого подъезда. Эта чертова ракета прилетела к каждому из нас. Наши взносы – небольшая плата за то, что мы не лежим под этими обломками. Но мы все вместе! Нам всем больно!", - отмечал Гороховский. По его словам, он сам на протяжении нескольких лет жил около разрушенного ныне дома.

Также предприниматель сообщал, что за каждые 100 гривен взносы донаторы получат один шанс выиграть одну из 100 металлических карт IRON с бесплатным обслуживанием на два года. Итоги будут подведены 18 января.

Тому, кто перечислил самый большой донат, он пообещал отдать флаг Украины с подписью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Как сообщил бизнесмен ранее во вторник, когда было собрано уже 96 миллионов гривен, 2 миллиона гривен внес Александр Гузенко из Днепра – вероятно, это и был самый большой донат.

Отметим также, что городские власти Днепра также анонсировали выплаты пострадавшим жителям. Мэр Борис Филатов напомнил о городской программе по возмещению ущерба тем людям, которые потеряли жилье в результате ракетных ударов, максимальная сумма выплат по которой составляет 1 миллион гривен.

"Нужно разобраться с документами. Потому что каждая семья, каждая квартира — это отдельная история. Есть предварительная договоренность с военной администрацией, что они также выделят дополнительные средства на возмещение. Думаю, мы объединим наши усилия, в том числе и с бизнесом. Максимальную помощь, которую только возможно, мы предоставим людям", - добавил городской голова.

Напомним, что по последним данным, из-за попадания ракеты и обрушения всего соответствующего подъезда девятиэтажки на жилмассиве Победа погибли 45 человек, среди которых 6 детей. Травмировано было 79 человек, среди которых 16 детей. В общей сложности в этой многоэтажке проживало около 1700 человек. В доме повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.