Соцсети, номера и адреса: Molfar опубликовало досье на оккупантов, причастных к террористическому акту в Днепре

OSINT сообщество Molfar, занимающееся военной разведкой, факт-чекингом и аналитикой, собрало и опубликовало 14 января детальное досье на 44 человека из 52 гвардейского полка (Шайковка), причастных к ракетному удару по Днепру.

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Расследователи оставили в открытом доступе данные о российских преступниках, причастных к теракту, а также о членах их семей.

Выяснилось, что виновным в ракетном ударе по Днепру является 52 гвардейскоий тяжелый бомбардировочный авиационный полк, базирующейся в городе Шайковка, а именно 44 россиянина. Этот же авиационный полк, по информации сообщества, нанес удар по Кременчугу 27 июня 2022 года.

Molfar удалось узнать подробную информацию о каждом преступнике, а также об их семьях и о людях, с которыми они знакомы. В частности, опубликовали номера мобильных телефонов, адреса проживания, паспортные данные. Также доступны прямые ссылки на аккаунты злоумышленников в социальных сетях, их родных и близких.

Кроме того, опубликована биография всех преступников, а также видео с участием оккупантов.

Для ракетного удара по Днепру 14 января россияне применили ракету Х22. В Офисе генерального прокурора подтвердили, что этот тип ракет может запускать только одно российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

"Этот тип ракет приводит к величайшим человеческим жертвам, ведь ракета чрезвычайно неточная, имеет огромное отклонение. Следовательно применение такого оружия по целям в густонаселенных районах - это однозначно военное преступление", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Днепре уже больше суток идет поисково-спасательная операция. По состоянию на 17:30 количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке увеличилось до 29 человек.

15 января спасатели достали из-под завалов двух женщин, их госпитализировали.

Городские власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки.