Соцмережі, номери та адреси: Molfar опублікувала досьє на окупантів, причетних до терористичного акту в Дніпрі

OSINT спільнота Molfar, що займається військовою розвідкою, факт-чекінгом та аналітикою, зібрала та опублікувала детальне досьє на 44 осіб з 52 гвардійського полку (Шайківка), причетних до ракетного удару по Дніпру, що стався 14 січня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Розслідувачі залишили у відкритому доступі дані про російських злочинців, що причетні до теракту, а також про членів їхніх сімей.

З'ясувалося, що винним в ракетному ударі по Дніпру є 52 гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що базується у місті Шайківка, а саме 44 росіянина. Цей же авіаційний полк, за інформацією спільноти, здійснив удар по Кременчуку 27 червня 2022 року.

Molfar вдалося дізнатися детальну інформацію про кожного злочинця, а також про їхні сім'ї та про людей, з якими вони знайомі. Зокрема, опублікували номера мобільних телефонів, адреси проживання, паспортні дані тощо. Також доступні прямі силки на акаунти зловмисників в соціальних мережах, а також їхніх рідних та близьких.

Крім того, опублікована біографія всіх злочинців, а також відео з участю окупантів.

Нагадаємо, в Дніпрі вже більше доби триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 17:30 кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці збільшилася до 29 осіб.

15 січня рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, їх госпіталіузвали.

Міська влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.