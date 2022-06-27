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- Війна Війна
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- Події
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Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: відомо про двох загиблих та 20 поранених
Внаслідок ракетного обстрілу зайнявся торговельний центр у Кременчуці. На місці працюють рятувальники. Також повидомляється про пораненних та загиблих.
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Так, 27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням. Про це повідомляє ДСНС України.
Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тисяч 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб.
До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг "Укрзалізниці" та МОГ ДСНС України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 27 червня у Кременчуці зафіксовано “прильоти” по ТРЦ. Повідомляється про загиблих та постраждалих.