Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: відомо про двох загиблих та 20 поранених

Внаслідок ракетного обстрілу зайнявся торговельний центр у Кременчуці. На місці працюють рятувальники. Також повидомляється про пораненних та загиблих.

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Так, 27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням. Про це повідомляє ДСНС України.

Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тисяч 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб.

До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг "Укрзалізниці" та МОГ ДСНС України.

Нагадаємо, що 27 червня у Кременчуці зафіксовано “прильоти” по ТРЦ. Повідомляється про загиблих та постраждалих.