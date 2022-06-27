Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: известно о двух погибших и 20 раненых

В результате ракетного обстрела загорелся торговый центр в Кременчуге. На месте работают спасатели. Также сообщается о раненых и погибших.

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Так, 27 июня в 15:50 в г. Кременчуг в результате ракетного обстрела произошло попадание в одноэтажное здание торгового центра с последующим горением. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В настоящее время площадь пожара в здании составляет 10 тысяч 300 кв. Погибли 2 человека и травмированы 20 человек.

К тушению привлечены 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд "Укрзализныци" и МОГ ГСЧС Украины.

Напомним, что 27 июня в Кременчуге зафиксированы "прилеты" по ТРЦ. Сообщается о погибших и пострадавших.