В Кременчуге прогремели взрывы

27 июня в Кременчуге зафиксированы “прилеты” по ТРЦ. Сообщается о погибших и пострадавших. Также сообщалось о взрывах в Полтаве, однако информация о “прилетах” вражеских ракет не подтвердилась.

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Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Прилеты" по Кременчугу. Подробности позже", - написал Лунин.

Фото прилета в Кременчуге.

Позже Лунин сообщил, что в Кременчуге попадание ракеты было в гражданский объект.

"К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей со временем", - добавил он.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил информацию о погибших.

"Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие", - написал Виталий.

Также мэр Полтавы Александр Мамай сообщил о взрывах в городе.

"Полтава. В городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - говорится в сообщении Александра Мамай.

Позже Мамай добавил, что взрывы в Полтаве не подтвердились.

"Жители могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Напомним, что россияне обстреляли Черкасскую область. Есть травмированные и погибшие.