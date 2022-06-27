- Тип
- Обновлено
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Кременчуге прогремели взрывы
27 июня в Кременчуге зафиксированы “прилеты” по ТРЦ. Сообщается о погибших и пострадавших. Также сообщалось о взрывах в Полтаве, однако информация о “прилетах” вражеских ракет не подтвердилась.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Прилеты" по Кременчугу. Подробности позже", - написал Лунин.
Позже Лунин сообщил, что в Кременчуге попадание ракеты было в гражданский объект.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей со временем", - добавил он.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил информацию о погибших.
"Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие", - написал Виталий.
Также мэр Полтавы Александр Мамай сообщил о взрывах в городе.
"Полтава. В городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - говорится в сообщении Александра Мамай.
Позже Мамай добавил, что взрывы в Полтаве не подтвердились.
"Жители могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
Напомним, что россияне обстреляли Черкасскую область. Есть травмированные и погибшие.