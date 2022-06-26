Россияне обстреляли Черкасскую область: есть травмированные и погибшие

Российская армия днем, 26 июня, нанесла ракетный удар по Черкасской области. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще пятеро травмированы.

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Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Имеем два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных", - говорится в сообщении.

По его словам, в результате обстрела был поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты 26 июня снова обстреляли жилые районы Харькова, в том числе Немышлянский и Холодногорский районы. И исключительно гражданскую инфраструктуру, что свидетельствует об очередном терроре против мирного населения.