Росіяни обстріляли Черкащину: є травмовані та загиблий  

Російська армія вдень, 26 червня, завдала ракетного удару по Черкаській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще п'ятеро травмовані.

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Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих", - йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти 26 червня знову обстріляли житлові райони Харкова, зокрема Немишлянський та Холодногірський райони. І виключно цивільну інфраструктуру, що свідчить про черговий терор проти мирного населення.