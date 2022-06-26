Росіяни знову обстріляли житлові райони Харкова: є постраждалі та загиблі

Російські окупанти 26 червня знову обстріляли житлові райони Харкова, зокрема Немишлянський та Холодногірський райони. І виключно цивільну інфраструктуру, що свідчить про черговий терор проти мирного населення.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі та гаражі.

"Близько 23 години російська ракета влучила у двоповерховий будинок Холодногірського району Харкова, 2 харків’ян із вибуховими травмами госпіталізували до медичних установ", - йдеться у повідомленні.

Також після 00:00 в Немишлянському районі окупанти обстріляли лікувальний заклад. Пошкоджені дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентгенкабінеті. Постраждалих немає.

Крім цього, по області росіяни обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони. Пошкоджені житлові будинки, горіли господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

Загалом за добу по області внаслідок російської агресії 7 осіб отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ: Харків - 3 людини, Ізюмський район - 4 особи. У Богодухівському районі загинула жінка 79 років.

"Найгарячішим в області залишається Ізюмський напрямок. Ворог намагається втримати раніше зайняті позиції. Наші Збройні Сили щодня мінусують особовий склад та техніку окупантів", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, російська армія продовжує завдавати авіаударів по Лисичанську Луганської області. Зокрема, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.