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Росіяни закріпились у Сєвєродонецьку та продовжують завдавати авіаудари по Лисичанську
Російська армія продовжує завдавати авіаударів по Лисичанську Луганської області. Зокрема, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська.
"Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми", - розповів голова ОВА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, після відведення підрозділів ЗСУ ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.
"Наостанок росіяни здійснили обстріл «Азоту» та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищам Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ", - наголосив Гайдай.
Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.
Нагадаємо, Збройні сили України відвели підрозділи з міста Сєвєродонецьк, селищ Сиротине, Воронове та Борівське Луганської області, де наразі закріплюються окупаційні війська.