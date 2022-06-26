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Россияне закрепились в Северодонецке и продолжают наносить авиаудары по Лисичанску
Российская армия продолжает наносить авиаудары по Лисичанску Луганской области. В частности, россияне закрепились в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, после захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы на захвате последней крепости Луганской области – Лисичанска.
"Авиаудары нанесены по городу, а также в районе Белой Горы. Разрушений много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, есть попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы найдено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы", - рассказал глава ОВА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, после отвода подразделений ВСУ враг закрепился в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском.
"Напоследок россияне осуществили обстрел "Азота" и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск", - подчеркнул Гайдай.
Также потерпели разрушения от российского нашествия Волчоярка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаровка.
Напомним, Вооруженные силы Украины отвели подразделения из города Северодонецк, поселков Сиротино, Вороново и Боровское Луганской области, где закрепляются оккупационные войска.