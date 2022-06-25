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Украинские военные покинули все населенные пункты Донбасса на левобережье Северского Донца

Украинские военные покинули все населенные пункты Донбасса на левобережье Северского Донца
Поселок Метелкино и Северодонецк до войны. Фото: скриншот видео из YouTube-канала Seriy Barmaley

Вооруженные силы Украины отвели подразделения из города Северодонецк, поселков Сиротино, Вороново и Боровское Луганской области, где сейчас закрепляются оккупационные войска. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

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Таким образом, Украина не контролирует территорию на левобережье Северского Донца в Луганской и Донецкой областях, хотя часть левобережья контролируется ею в Харьковской области в районе города Чугуев и поселка Слобожанское.

Соответственно, на территории Луганской области под украинским контролем остается только Лисичанская община, и то не вся, но и она продолжает постоянно обстреливаться противником. Так, по данным Генштаба в субботу оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Волчеяровка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаревка.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестовое, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.

"Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли. С целью сковывания действий наших войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки", - рассказали также в Генштабе.

На Славянском направлении украинские военные пресекли попытку вражеского наступления в районе села Богородичное и штурм в направлении Мазановки: оккупанты с потерями отошли.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, но производил обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск, а также воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Харьковском и Южнобугском направлениях враг также обстреливал позиции украинских войск, однако географических подробностей в Генштабе не озвучивают.

На Северском же направлении российские войска продолжают совершенствовать оборонные позиции в приграничных районах и обстреляли из артиллерии украинские позиции в районах сел Хреновка и Янжуловка Черниговской области.

Автор:
Тимофей Беспятов