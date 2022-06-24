Залужный рассказал, что нужно для стабилизации ситуацию на Луганском направлении

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что в настоящее время Луганское направление является самым сложным. Для стабилизации ситуации на фронте в этом регионе необходимо, чтобы у украинских сил огневого оружия было не меньшем, чем у ВС РФ.

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Об этом Залужный сказал главе объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в ходе разговора 24 июня.

"Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов также отмечал, что у противника есть преимущество в артиллерии. С начала полномасштабного вторжения западные партнеры, в том числе страны НАТО, отказывались предоставлять Украине тяжелое вооружение, без которого, по словам украинских властей, ВСУ будет сложно держать оборону и вести контрнаступление на самых тяжелых направлениях.

Ситуация может измениться в лучшую сторону для Украины благодаря ленд-лиз от США, однако, как выяснилось, спустя почти полтора месяца (с 9 мая) программа еще не начал действовать.