Военная помощь от США по процедуре лендлиза еще не началась, - Данилов

Лэнд-лиз от США, который должен упростить предоставление военной помощи Украине, еще не начал действовать.

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Там есть процедура. Лэнд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", - сказал он.

Данилов добавил, что это может быть июль-август, может быть, сентябрь.

"Здесь очень много факторов. Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибра почти не осталось", - отметил Данилов.

Напомним, что США заблокировали передачу Украине четырех беспилотников.