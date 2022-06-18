США заблокировали передачу Украине четырех беспилотников – Reuters

Белый дом приостановил процесс передачи Вооруженным силам Украины четырех беспилотников MQ-1C Gray Eagle из-за опасений, что американские технологии попадут в руки россиян.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом.

В Вашингтоне считают, что радар и оборудование на беспилотниках могут создать угрозу безопасности США, если Россия их получит.

"Проверки технологической безопасности являются стандартной практикой передачи оружия США всем международным партнерам. Все дела рассматриваются индивидуально по существу. В рамках установленного процесса вопросы национальной безопасности доводятся до соответствующего утверждающего органа", — заявил представитель Пентагона Сью Гоф.

Решение о продолжении сделки в настоящее время рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне.

О плане США продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые можно оснастить ракетами Hellfire для использования на поле боя против ВС РФ, впервые сообщили в первые дни июня.

Эти беспилотники являются технологическим прорывам, потому что могут летать до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей.

Напомним, президент США Джо Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня HIMARS.