США заблокували передачу Україні чотирьох безпілотників - Reuters

Білий дім призупинив процес передачі Збройним силам України чотирьох безпілотників MQ-1C Gray Eagle через побоювання, що американські технології потраплять до рук росіян.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

У Вашингтоні вважають, що радар та обладнання на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці США, якщо Росія їх отримає.

"Перевірки технологічної безпеки є стандартною практикою передачі зброї США всім міжнародним партнерам. Усі справи розглядаються індивідуально по суті. У рамках встановленого процесу питання національної безпеки доводяться до відповідного затверджуючого органу", - заявив представник Пентагону Сью Гоф.

Рішення про затвердження угоди нині розглядається вищими інстанціями у Пентагоні.

Про план США продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можна оснастити ракетами Hellfire для використання на полі бою проти ЗС РФ, вперше повідомили у перші дні червня.

Ці безпілотники є технологічним проривом, тому що можуть літати до 30 і більше годин залежно від своєї місії та збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив надати реактивні системи залпового вогню HIMARS.