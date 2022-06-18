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США заблокували передачу Україні чотирьох безпілотників - Reuters
Білий дім призупинив процес передачі Збройним силам України чотирьох безпілотників MQ-1C Gray Eagle через побоювання, що американські технології потраплять до рук росіян.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.
У Вашингтоні вважають, що радар та обладнання на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці США, якщо Росія їх отримає.
"Перевірки технологічної безпеки є стандартною практикою передачі зброї США всім міжнародним партнерам. Усі справи розглядаються індивідуально по суті. У рамках встановленого процесу питання національної безпеки доводяться до відповідного затверджуючого органу", - заявив представник Пентагону Сью Гоф.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Рішення про затвердження угоди нині розглядається вищими інстанціями у Пентагоні.
Про план США продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можна оснастити ракетами Hellfire для використання на полі бою проти ЗС РФ, вперше повідомили у перші дні червня.
Ці безпілотники є технологічним проривом, тому що можуть літати до 30 і більше годин залежно від своєї місії та збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей.
Нагадаємо, президент США Джо Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив надати реактивні системи залпового вогню HIMARS.