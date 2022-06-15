США нададуть Україні військову допомогу ще на $1 млрд - Байден

Президент США Джозеф Байден поінформував українського колегу Володимира Зеленського про те, що США надають Україні ще 1 мільярд доларів в якості допомогу у забезпеченні безпеки. Про це він сказав під час телефонної розмови 15 червня, повідомляє прес-служба Білого дому.

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Зокрема, Україні планується поставити додаткові артилерійське озброєння та засоби берегової оборони, а також боєприпаси для артилерійських та сучасних ракетних систем, які потрібні українській армії для операцій на Донбасі.

"Ми також обговорили зусилля держсекретаря Остіна сьогодні у Брюсселі щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських збройних сил", - повідомив Байден.

Крім того, американський президент оголосив про виділення додаткових 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу мешканцям України, у тому числі на забезпечення їх питною водою, критично важливими предметами медичного призначення та медичною допомогою, продуктами харчування, житлом та на закупівлю сім'ями предметів першої необхідності.

Нагадаємо, що за даними видання The Washington Post, Україна вже стала найбільшим у світі отримувачем військової допомоги від США, обійшовши Єгипет та Ізраїль. У період з 2014 до 2021 року Київ отримав від Вашингтона озброєння на 2,7 мільярда доларів.

При цьому у травні Конгрес США схвалив, а Байден незабаром підписав закон про виділення допомоги майже на 40 мільярдів доларів, у тому числі 6 мільярдів на військову допомогу Україні та 9 мільярдів на економічну та технічну допомогу їй же. В рамках цього пакету Україна вже отримала пряму підтримку на 1 мільярд доларів.