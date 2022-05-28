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"На дно Чорного моря підуть й інші кораблі РФ": Україна отримає протикорабельні ракети Harpoon
Україна отримає пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет "Harpoon".
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.
"Так само хочу повідомити, що берегова оборона нашої держави не просто буде посилена ракетами Harpoon - їх застосовуватимуть підготовлені українські команди. Впевнений, що бойове братерство "Гарпунів" та наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу", - сказав Резніков.
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Варто зазначити, що Harpoon - протикорабельні ракети, засоби ураження, які зазвичай використовуються на кораблях. Але Україна отримає наземне базування пускових установок.
"Ці ракети будуть обороняти Україну від ворожого російського морського компонента в Чорному морі. За крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть й інші кораблі агресора", - зазначили у Міноборони.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності. Про це офіційно оголосять наступного тижня.