"На дно Черного моря пойдут и другие корабли РФ": Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon

Украина получит пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"Так же хочу сообщить, что береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon - их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу", - сказал Резников.

Новейшее оружие предоставят Дания, Великобритания и Нидерланды.

Следует отметить, что Harpoon – противокорабельные ракеты, средства поражения, обычно используемые на кораблях. Но Украина получит наземное базирование пусковых установок.

"Эти ракеты будут защищать Украину от вражеского российского морского компонента в Черном море. За крейсером "Москва" ко дну Черного моря последуют и другие корабли агрессора", - отметили в Минобороны.

Напомним, администрация президента США Джо Байден одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности. Об этом официально объявят на следующей неделе.