Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня, - NYT

Администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности. Об этом официально объявят на следующей неделе.

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Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

Отмечается, что вооружение будет включать мобильные ракетные установки, которые могут стрелять гораздо дальше, чем пусковые установки. Такие на данный момент Украина уже использует.

Официальные лица не предоставили подробностей о том, какие именно типы ракет предоставят Соединенные Штаты. Однако Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Это высокоточное оружие со спутниковой наводкой, несущее примерно такое же количество взрывчатки, как и 500-фунтовая авиабомба.

Ракеты достигают более 40 миль (65 км), что намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина.

Также США планируют включить в следующий пакет вооружений для Украины реактивные системы залпового огня HIMARS, передвигающиеся на шасси колесных грузовиков.

В то же время, в администрации хотят убедиться, что Соединенные Штаты могут обоснованно аргументировать, что они не предоставляют Украине возможность нанести удар вглубь территории России.

Напомним, США и Украина обсуждали поставки дальнобойного оружия, в частности, реактивных систем залпового огня M142 (HIMARS). Однако Вашингтон обеспокоен вероятной эскалацией, если Украина будет использовать это вооружение для нанесения ударов вглубь территории РФ.